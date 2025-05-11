Шалимов высказался о вылете «Факела» из РПЛ

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов после матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) сказал, что команда виновата перед болельщиками воронежцев.

– Проиграли. Последняя надежда была у нас, даже ничья устраивала сегодня. Но мы этот матч проиграли. Все закончилось в плане борьбы, чтобы зацепиться за стыки. Осталось две игры, нужно по‑мужски их сыграть, надо их выиграть, забить голы, чтобы смотреть в глаза друг другу, не опуская голову.

– Верите, что «Химки» не смогут пройти лицензирование?

– Мы туда не смотрим. Мы будем играть для себя. Для болельщиков мы наиграли уже, к сожалению. Спасибо им за поддержку, мы виноваты перед ними, рассчитывали на другое. Я честно даже не знаю, о чем речь.