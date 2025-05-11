РПЛ. «Локомотив» в день рождения Семина победил в гостях «Факел» (1:0)

«Факел» на своем поле проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ.

Единственный мяч забил Дмитрий Воробьев на 22-й минуте.

«Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 49 очками после 28 матчей.

Безвыигрышная серия воронежцев продлилась до 17 встреч подряд. «Факел» занимает 16-е место с 16 очками.

Сегодня исполнилось 77 лет бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину. Под его руководством красно-зеленые трижды побеждали в чемпионате России.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Воробьев, 22.

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