РПЛ. «Локомотив» в день рождения Семина победил в гостях «Факел» (1:0)

«Факел» на своем поле проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный мяч забил Дмитрий Воробьев на 22-й минуте.
«Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 49 очками после 28 матчей.
Безвыигрышная серия воронежцев продлилась до 17 встреч подряд. «Факел» занимает 16-е место с 16 очками.
Сегодня исполнилось 77 лет бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину. Под его руководством красно-зеленые трижды побеждали в чемпионате России.
Россия. РПЛ. 28-й тур
Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Воробьев, 22.
Источник: «Бомбардир»