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АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Челси» и вышел на 3-е место

Вчера, 16:00
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В матче 36-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» дома победил «Челси» со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 2-й минуте благодаря голу Сандро Тонали. Гости на 35-й остались в меньшинстве после удаления Николаса Джексона. Второй мяч у «Ньюкасла» в концовке встречи забил Бруно Гимарайнс.

«Сороки» поднялись на 3-е место в АПЛ с 66 очками после 36 игр. «Челси» идет 5-м с 63 баллами. Лондонцы прервали беспроигрышную серию из 6 встреч подряд в АПЛ.

Англия. АПЛ. 36-й тур

Ньюкасл – Челси – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тонали, 2; 2:0 – Гимарайнс, 90.

Удаление: нет – Джексон, 35.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Ньюкасл
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Romio-xxx
1746968590
И что этот автобус будет делать в ЛЧ?
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