«Такие команды не становятся чемпионами»: тренеров «Краснодара» уличили в неуважении к аудитории

Агент, юрист Антон Смирнов раскритиковал речь тренера «Краснодара» Артура Оленина после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Смирнов считает, что Оленин провел пресс-конференцию без уважения к аудитории.

Оленин заменял дисквалифицированного главного тренера Мурада Мусаева.

«Краснодар» подпустил к себе «Зенит» в таблице на расстояние одного очка.

У «Краснодара» 0 титулов в истории.

«Какая слабая пресс-конференция.

Не удивительно. Также раздражeнно всегда отвечает и Мусаев, когда проигрывает, поэтому и окружение далеко не ушло.

Интервью после матча нужны для болельщиков, общественности и специалистов. Если вы не хотите отвечать, а я думаю, что не в состоянии просто ответить на правильные вопросы по блеклой слабой игре, невнятным и несвоевременным заменам и так далее, не приходите на пресс-конференции.

Так вести себя это неуважение к аудитории. Оленин поплыл, это очевидно, сначала говорит журналисту, что некорректно давать оценку действиям тренерского штаба, а потом говорит, что это право журналиста, так думать. Так некорректно или право?

Тренерский штаб «Краснодара» в очередной раз проявляет неуважение к аудитории, не умеет держать удар и принимать достойно поражения. Такие команды не становятся чемпионами», – написал Смирнов.