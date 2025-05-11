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  • «Такие команды не становятся чемпионами»: тренеров «Краснодара» уличили в неуважении к аудитории

«Такие команды не становятся чемпионами»: тренеров «Краснодара» уличили в неуважении к аудитории

Вчера, 12:47
5

Агент, юрист Антон Смирнов раскритиковал речь тренера «Краснодара» Артура Оленина после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Смирнов считает, что Оленин провел пресс-конференцию без уважения к аудитории.

  • Оленин заменял дисквалифицированного главного тренера Мурада Мусаева.
  • «Краснодар» подпустил к себе «Зенит» в таблице на расстояние одного очка.
  • У «Краснодара» 0 титулов в истории.

«Какая слабая пресс-конференция.

Не удивительно. Также раздражeнно всегда отвечает и Мусаев, когда проигрывает, поэтому и окружение далеко не ушло.

Интервью после матча нужны для болельщиков, общественности и специалистов. Если вы не хотите отвечать, а я думаю, что не в состоянии просто ответить на правильные вопросы по блеклой слабой игре, невнятным и несвоевременным заменам и так далее, не приходите на пресс-конференции.

Так вести себя это неуважение к аудитории. Оленин поплыл, это очевидно, сначала говорит журналисту, что некорректно давать оценку действиям тренерского штаба, а потом говорит, что это право журналиста, так думать. Так некорректно или право?

Тренерский штаб «Краснодара» в очередной раз проявляет неуважение к аудитории, не умеет держать удар и принимать достойно поражения. Такие команды не становятся чемпионами», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Оленин Артур Мусаев Мурад
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Комментарии (5)
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andr45
1746959135
В ответах тренера «Краснодара» на хамские вопросы щелкоперов, я не заметил ничего некорректного.
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Алекс636363
1746960348
вопросы нормальные, они не должны быть никакими, а ответы действительно слабые. ему особо сообщить и нечего было. плюс просто сказывается общий низкий уровень культуры общества - вот и весь сказ
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Foxitkuban
1746961621
Кто вообще такой, этот Смирнов? Почему кому-то должно быть интересно его мнение? Он дает интервью на ту же аудиторию, применяя слова "поплыл" и "просрали" и говорит о каком-то неуважении?
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Интерес
1746968674
ОТ моральных устоев и поведения руководителей клубов такого рода мало что зависит.
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rcry
1746977598
да нормально он отвечал - с учетом что ему журналисты пытались давать советы и указывали на ошибки - так вообще само спокойствие - но это прием такой - сначала спровоцировать - а потом - когда их любезно поставят на место - поднять шум - вот - мол - посмотрите - какое хамство короче подленько выглядит
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