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  • Булыкин дал прогноз, как разрешится чемпионская гонка РПЛ в 30-м туре

Булыкин дал прогноз, как разрешится чемпионская гонка РПЛ в 30-м туре

Вчера, 11:07
3

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ.

  • В 28-м туре «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1).
  • Отрыв от «Зенита» сократился до очка.
  • 30-й тур состоится 24 мая.

– Узнаю «Краснодар». Как и в прошлом году не хотят становиться чемпионами. Одно очко – очень опасная разница с «Зенитом». Теперь нужно нервно провести концовку и выиграть две игры. Это, конечно, будет тяжеловато, но все в руках «Краснодара».

– Не подсядет ли «Краснодар» в эмоциональном плане после такого поражения?

– Нет. Если бы они могли подсесть эмоционально, они бы это сделали после поражения «Зениту». Но думаю, что у них еще есть вариант выиграть два матча и стать чемпионами, но последний матч будет против «Динамо», которое может вернуть должок «Краснодару» за прошлый сезон.

– Кто, на ваш взгляд, станет чемпионом России?

– Мне кажется, «Краснодар» с «Динамо» сыграет вничью, и «Зенит» опять станет чемпионом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий
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Комментарии (3)
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1746953109
"Краснодар"станет чемпионом,и придётся грандиозные затраты на фальшак Миллеру списывать на убытки Газпрома.А если Кубок возьмут,то скажут,что это и была главная цель сезона. А пока всё идёт пао-моему графику:победа ЦСКА в очном поединке и титул "Краснодару",Кубок-"Зениту"и шансы ЦСКА на бронзу.Хотелось бы далее "Динамо","Спартак",но "возможны варианты". А Станковича-"нах хаузе",в солнечную Италию.
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Таарон
1746953277
А ОРЕНБУРГ? Это же футбол.
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СильныйМозг
1746956594
Буду смотреть, ещё и игру с Оренбургом. Краснодыр сольёт.
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