Булыкин дал прогноз, как разрешится чемпионская гонка РПЛ в 30-м туре

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ.

В 28-м туре «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1).

Отрыв от «Зенита» сократился до очка.

30-й тур состоится 24 мая.

– Узнаю «Краснодар». Как и в прошлом году не хотят становиться чемпионами. Одно очко – очень опасная разница с «Зенитом». Теперь нужно нервно провести концовку и выиграть две игры. Это, конечно, будет тяжеловато, но все в руках «Краснодара».

– Не подсядет ли «Краснодар» в эмоциональном плане после такого поражения?

– Нет. Если бы они могли подсесть эмоционально, они бы это сделали после поражения «Зениту». Но думаю, что у них еще есть вариант выиграть два матча и стать чемпионами, но последний матч будет против «Динамо», которое может вернуть должок «Краснодару» за прошлый сезон.

– Кто, на ваш взгляд, станет чемпионом России?

– Мне кажется, «Краснодар» с «Динамо» сыграет вничью, и «Зенит» опять станет чемпионом.