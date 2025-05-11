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  • Генич уличил Мусаева в серьезной ошибке в проигранном матче с ЦСКА

Генич уличил Мусаева в серьезной ошибке в проигранном матче с ЦСКА

Вчера, 10:56
18

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Мусаеву надо было раньше реагировать заменами. Видно было, что ЦСКА начал нащупывать, находить варианты. ЦСКА сделал замены, и свежие игроки решили.

Мусаев сделал замены поздно. Сергея Петрова надо было раньше снимать. В серединку надо было добавить свежего игрока», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Мусаев Мурад Генич Константин
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Комментарии (18)
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СильныйМозг
1746950465
Мусаев умничает, нормально слил!
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andr45
1746952224
«Уличил», т. е. поймал, изловил разоблачил) Господи, в СМИ явно работают люди, для которых русский язык не родной, третий или четвертый, который они учили факультативно(
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sochi-2013
1746952446
потерял управление командой
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Интерес
1746952725
...а в тренеры-консультанты-Генича.Который вместе с остальными "специалистами"(как и Мусаев,похоже),не предполагали столь масштабные замены Николичем,да ещё столь рано.Получилась классика-ввод "засадного полка" в нужный момент перелома,на обескровленного неудачами оппонента.Хотя надёжность и самоотверженность защиты ЦСКА должна быть автоматически включаться в расчёты любого соперника.
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Вальдемар Запашный
1746955471
Педикулёзный диспансер в кубке на очереди. Кони затопчут безлошадных.
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FFR
1746956906
После игры теперь до хрена советчиков.
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Garrincha58
1746958145
кто ты такой микрофон в очках, а тренеру видней он будет чемпионом, а ты кто?????
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Foxitkuban
1746962098
Кто нибудь, скажите этому "эксперту", что Мусаева в этом матче не было с командой.
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