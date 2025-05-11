Генич уличил Мусаева в серьезной ошибке в проигранном матче с ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Мусаеву надо было раньше реагировать заменами. Видно было, что ЦСКА начал нащупывать, находить варианты. ЦСКА сделал замены, и свежие игроки решили.

Мусаев сделал замены поздно. Сергея Петрова надо было раньше снимать. В серединку надо было добавить свежего игрока», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.