Генич заподозрил Бубнова в том, что он проклял игрока «Динамо Мх»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратил внимание, что защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев потерял в надежности.

«Как Валентин Пальцев передал «привет» Александру Бубнову – так в каждом матче стали из под него забивать. Мистика», – написал Генич.