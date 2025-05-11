Генич заподозрил Бубнова в том, что он проклял игрока «Динамо Мх»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратил внимание, что защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев потерял в надежности.
«Как Валентин Пальцев передал «привет» Александру Бубнову – так в каждом матче стали из под него забивать. Мистика», – написал Генич.
- В апреле динамовцы победили на выезде «Спартак» со счетом 2:1.
- После матча Пальцев передал привет Бубнову, прогнозировавшему поражение дагестанцев.
- Бубнов обрушился с критикой на защитника «Динамо Мх», сказав: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру».
Источник: телеграм-канал Константина Генича