В «Динамо Мх» объяснили 3 поражения подряд после победы над «Спартаком»

Защитник «Динамо Мх» Сослан Кагермазов заявил, что апрельская победа над «Спартаком» (2:1) истощила команду. Затем у махачкалинцев случились три поражения подряд.

– Выездная победа над «Спартаком» могла забрать у команды эмоциональную силу? Может ли с этим быть связана неудачная серия «Динамо»?

– Конечно, когда ты обыгрываешь «Спартак» на выезде, то тратишь очень много сил и эмоций. В какой‑то мере вы правы, это, наверное, повлияло.

Но на это ссылаться все равно мы не можем. Значит, в играх мы немного где‑то не доработали, поэтому сейчас такая серия. Надеюсь, что с сегодняшнего дня мы ее исправим и последние три игры в сезоне проведем хорошо.