Терлецкий допустил уход Карпина из сборной России ради «Динамо»

Резидент шоу «Это футбол, брат!» Севастиан Терлецкий прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Думаю, Карпин – главный кандидат в «Динамо». Мне кажется, они в переговорах.

Я допускаю, что Карпин уйдет из сборной, если перед ним поставят выбор: сборная или «Динамо». «Динамо» хочет Карпина, они наверняка в переговорах.

Ему хочется быть в постоянной работе», – сказал Терлецкий на бусти-аккаунте Сергея Егорова.