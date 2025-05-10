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  • Терлецкий допустил уход Карпина из сборной России ради «Динамо»

Терлецкий допустил уход Карпина из сборной России ради «Динамо»

Вчера, 14:59

Резидент шоу «Это футбол, брат!» Севастиан Терлецкий прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Думаю, Карпин – главный кандидат в «Динамо». Мне кажется, они в переговорах.

Я допускаю, что Карпин уйдет из сборной, если перед ним поставят выбор: сборная или «Динамо». «Динамо» хочет Карпина, они наверняка в переговорах.

Ему хочется быть в постоянной работе», – сказал Терлецкий на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • «Динамо» на прошлой неделе уволило Марцела Личку.
  • Врио стал Ролан Гусев.
  • Карпин тренирует сборную России с 2022 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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