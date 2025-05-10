Дзюба назвал особенность текущего периода карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил текущую форму.

– Можно ли сказать, что нахожусь чуть ли не в лучшей форме в карьере? Точно нет. Но могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100%.

– Нашли несколько твоих серий по четыре матча с голами, но не нашли ни одной пятиматчевой. Хотел бы?

– Я тоже, если честно, не помню такого. Но сейчас у меня нет самоцели забить еще сколько-то. Цель – побеждать, и если мои голы этому помогают, я только счастлив.