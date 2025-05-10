Радимов рассказал, что его связывает с Кантарией, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов рассказал историю из детства.

«1984 год. Мы с бабушкой приехали в Москву на Кремлевскую елку. Мне было 9 лет.

Детей там выносили на руках. Меня нес Мелитон Кантария, который водрузил знамя победы над Рейхстагом. Он был великий. Он нес две вещи: флаг и меня», – поделился Радимов.