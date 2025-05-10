Радимов рассказал, что его связывает с Кантарией, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов рассказал историю из детства.
«1984 год. Мы с бабушкой приехали в Москву на Кремлевскую елку. Мне было 9 лет.
Детей там выносили на руках. Меня нес Мелитон Кантария, который водрузил знамя победы над Рейхстагом. Он был великий. Он нес две вещи: флаг и меня», – поделился Радимов.
- В 1946 году Кантария получил звание Героя Советского Союза.
- Уроженец Грузии ушел из жизни в 1993 году в 73 года.
- На прощание с ним не пришел никто из официальных лиц.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»