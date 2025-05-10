Аморим сделал заявление о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об интересе к Бруну Фернандешу со стороны других клубов.

Сообщалось, что португальца хочет выкупить «Аль-Хиляль».

В этом сезоне полузащитник провел 53 матча, забил 19 голов и сделал 19 ассистов.

Его контракт с «МЮ» действует до 2027 года. В нем есть опция продления еще на 12 месяцев.

Рыночная стоимость Фернандеша – 55 миллионов евро.

«Многие клубы хотят заполучить Бруну, не только из Саудовской Аравии.

Они готовы сделать невозможное, но Бруну не продается! Он будет нашим игроком еще много лет», – заявил Аморим.