«Аль-Хиляль» заинтересовался капитаном «Манчестер Юнайтед»

Представители капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша провели переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовский клуб еще не делал официального запроса. При этом «МЮ» не хочет продавать атакующего полузащитника, даже если предложение поступит.

В прошлом году «Аль-Хиляль» уже предварительно контактировал с «Манчестер Юнайтед» по Фернандешу. После этого португалец подписал с клубом контракт до лета 2027 годв с возможностью продления еще на сезон.

Ранее «Аль-Хиляль» хотел подписать Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», но египтянин решил остаться в английской команде.

Саудовский клуб рассчитывает подписать звездного игрока до старта клубного чемпионата мира-2025.