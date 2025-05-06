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  • «Аль-Хиляль» заинтересовался капитаном «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Хиляль» заинтересовался капитаном «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 10:06

Представители капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша провели переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовский клуб еще не делал официального запроса. При этом «МЮ» не хочет продавать атакующего полузащитника, даже если предложение поступит.

В прошлом году «Аль-Хиляль» уже предварительно контактировал с «Манчестер Юнайтед» по Фернандешу. После этого португалец подписал с клубом контракт до лета 2027 годв с возможностью продления еще на сезон.

Ранее «Аль-Хиляль» хотел подписать Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», но египтянин решил остаться в английской команде.

Саудовский клуб рассчитывает подписать звездного игрока до старта клубного чемпионата мира-2025.

  • 30-летний Фернандеш провел в этом сезоне 52 матча за «Манчестер Юнайтед», забил 19 голов, отдал 18 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аль-Хиляль Фернандеш Бруну
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