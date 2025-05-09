Пономарев заявил о смерти бразильского футбола: «Ни черта они не кудесники!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что сейчас бразильский футбол находится в упадке.

«Я много раз играл против южноамериканцев. Только возьмeшь их поплотнее – они сразу кончаются. Их надо на место ставить.

У них были только интересные ребята – Пеле и Гаринча. Раньше преклонялись перед ними, они были как идолы. Но давно уже эта эпоха закончилась. Не интересно.

Скончался уже бразильский футбол. Давно уже случился закат бразильского футбола. Только и говорят всегда: «Кудесники мяча, кудесники мяча». Ни черта они не кудесники! Это всe глупости, выдумки корреспондентов.

Кудесники – это редкое явление, какой-то один индивидуалист, но остальные-то футболисты везде одинаковые» – заявил Пономарев.