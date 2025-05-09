Алонсо прокомментировал уход из «Байера» – Хаби возглавит «Реал»

Хаби Алонсо высказался об уходе из «Байера».

«Сейчас подходящий момент для объявления. Мы всегда были с клубом в хороших отношениях. Нужно насладиться этим моментом, сопровождаемым смешанными чувствами. Это эмоционально!

У нас была отличная связь с командой и персоналом. Они верили в меня. Я хочу как следует попрощаться в ближайшие выходные. Это было долгое, значимое и успешное время в «Байере». Я хочу ответить на уважение, которое проявлялось ко мне в «Байере», – цитирует Алонсо журналист Бен Джейкобс в твиттере.