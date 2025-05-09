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  • Алонсо прокомментировал уход из «Байера» – Хаби возглавит «Реал»

Алонсо прокомментировал уход из «Байера» – Хаби возглавит «Реал»

Вчера, 20:34
2

Хаби Алонсо высказался об уходе из «Байера».

«Сейчас подходящий момент для объявления. Мы всегда были с клубом в хороших отношениях. Нужно насладиться этим моментом, сопровождаемым смешанными чувствами. Это эмоционально!

У нас была отличная связь с командой и персоналом. Они верили в меня. Я хочу как следует попрощаться в ближайшие выходные. Это было долгое, значимое и успешное время в «Байере». Я хочу ответить на уважение, которое проявлялось ко мне в «Байере», – цитирует Алонсо журналист Бен Джейкобс в твиттере.

  • Ожидется, что 43-летний Алонсо со следующего сезона станет главным тренером «Реала».
  • Испанец возглавляет «Байер» с 5 октября 2022 года.
  • Под руководством Алонсо леверкузенцы по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, вышли в финал Лиги Европы.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Байер Реал Алонсо Хаби
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Комментарии (2)
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темирхан
1746816302
РЕАЛУ! ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ!!!!!! НАЧАЛСЯ ЕГООООООО КРАХХХХХХХХХХХХХ!!!!!! НЕЧЕССССССТЬЬЬЬЬ!!!!!!!!
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