Семшов одним прилагательным оценил европейские перспективы Агкацева

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил перспективы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева уехать в Европу.
«Уверенность, хорошая игра ногами, он хорош на линии, не распыляется на эмоции, сосредоточен на игре.
Пока у него туманные перспективы по одной простой причине – мы не играем в еврокубках, а сборная не участвует в отборочном цикле и финальных стадиях на больших турнирах. А это основной критерий, по которому голкипер переходит в большие чемпионаты», – сказал Семшов.
- Агкацев стоит 5 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Станислава 27 матчей, 21 пропущенный гол.
- Агкацев – воспитанник «Краснодара».
Источник: «Матч ТВ»