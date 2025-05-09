Семшов одним прилагательным оценил европейские перспективы Агкацева

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил перспективы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева уехать в Европу.

«Уверенность, хорошая игра ногами, он хорош на линии, не распыляется на эмоции, сосредоточен на игре.

Пока у него туманные перспективы по одной простой причине – мы не играем в еврокубках, а сборная не участвует в отборочном цикле и финальных стадиях на больших турнирах. А это основной критерий, по которому голкипер переходит в большие чемпионаты», – сказал Семшов.