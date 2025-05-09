Мостовой назвал фактор, который снижает шансы «Зенита» на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил влияние травмы хавбека «Зенита» Вендела на борьбу петербуржцев за чемпионский титул.
«Вендела будет очень не хватать «Зениту» в оставшихся матчах. Я думаю, это может значительно снизить шансы команды Семака на чемпионство. Вендел – ключевая фигура в центре поля, и заменить такого игрока всегда непросто», – сказал Мостовой.
- Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, что Вендел выбыл из строя до конца месяца.
- Петербургский клуб занимает 2-е место в РПЛ с 57 очками после 27 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
- 27-летний Вендел после окончания сезона в «Зените» перейдет в «Ботафого».
Источник: «РБ Спорт»