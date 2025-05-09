Мостовой назвал фактор, который снижает шансы «Зенита» на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил влияние травмы хавбека «Зенита» Вендела на борьбу петербуржцев за чемпионский титул.

«Вендела будет очень не хватать «Зениту» в оставшихся матчах. Я думаю, это может значительно снизить шансы команды Семака на чемпионство. Вендел – ключевая фигура в центре поля, и заменить такого игрока всегда непросто», – сказал Мостовой.