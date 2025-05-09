Медведев ответил, где будет восстанавливаться Вендел перед уходом из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о восстановлении полузащитника команды Вендела.
– Вендел больше не сыграет в последнем для себя сезоне РПЛ, где он будет восстанавливаться?
– Где надо, там и будет. Сейчас он в Санкт-Петербурге.
- Ранее Медведев сказал, что Вендел выбыл из строя до конца месяца.
- В мае петербургской команде осталось провести 4 матча.
- Суперфинал FONBET Кубка России состоится 1 июня.
- 27-летний Вендел после окончания сезона в «Зените» перейдет в «Ботафого».
Источник: «Чемпионат»