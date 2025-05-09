Медведев ответил, где будет восстанавливаться Вендел перед уходом из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о восстановлении полузащитника команды Вендела.

– Вендел больше не сыграет в последнем для себя сезоне РПЛ, где он будет восстанавливаться?

– Где надо, там и будет. Сейчас он в Санкт-Петербурге.