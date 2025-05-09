Экс-гендиректор «Спартака» высказался о будущем Станковича

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что клубу надо оставить Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
– Как думаете, что помешало красно-белым стать чемпионами?
– Нестабильная игра в чемпионате. Если бы стабильная игра была, то тогда бы они могли претендовать на золото. В играх, где они не могут терять очки, «Спартак» это делал.
– Как считаете, нужно ли оставлять Станковича?
– Мы говорим, который год, за 20 лет один раз стали чемпионами при ресурсах «Спартака». Что-то не получается. Я думаю, что, наверное, надо оставить, потому что на сегодняшний он хоть какую-то живую струю делает. Если этот парень останется, то на что-то могут претендовать.
– Победу в Кубке России можно будет назвать успехом для «Спартака»?
– Нет, конечно. Дело в том, что в команду пришли ребята-наемники. Они добросовестно или не добросовестно отрабатывают контракт. Зарабатывают деньги на хлеб. А то, что это «Спартак», «Зенит» или «Искра», к сожалению, им на это все равно. Аргентинцы и бразильцы приехали и уехали. Нет преемственности.
- 46-летний Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
- Команда занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Отставание от 3-й позиции составляет 1 очко.