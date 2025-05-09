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Экс-гендиректор «Спартака» высказался о будущем Станковича

Вчера, 16:15
5

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что клубу надо оставить Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

– Как думаете, что помешало красно-белым стать чемпионами?

– Нестабильная игра в чемпионате. Если бы стабильная игра была, то тогда бы они могли претендовать на золото. В играх, где они не могут терять очки, «Спартак» это делал.

– Как считаете, нужно ли оставлять Станковича?

– Мы говорим, который год, за 20 лет один раз стали чемпионами при ресурсах «Спартака». Что-то не получается. Я думаю, что, наверное, надо оставить, потому что на сегодняшний он хоть какую-то живую струю делает. Если этот парень останется, то на что-то могут претендовать.

– Победу в Кубке России можно будет назвать успехом для «Спартака»?

– Нет, конечно. Дело в том, что в команду пришли ребята-наемники. Они добросовестно или не добросовестно отрабатывают контракт. Зарабатывают деньги на хлеб. А то, что это «Спартак», «Зенит» или «Искра», к сожалению, им на это все равно. Аргентинцы и бразильцы приехали и уехали. Нет преемственности.

  • 46-летний Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • Команда занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Отставание от 3-й позиции составляет 1 очко.

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Комментарии (5)
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VVM1964
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То, что Спартак был 2/3 чемпионата в лидерах и претендовал на золото - заслуга таких игроков как Барко, Маркиньос, Бонгонда, Мартинс, Угальде, жаль, что не все смогли выступить на высоком уровне весь чемпионат... А вот Литвинов, Денисов, Пруцев, Игнатов стабильно плохо весь чемпионат, за редким исключением !!!(((...
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