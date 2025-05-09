Канчельскис оценил шансы ЦСКА и «Краснодара» в матче 28-го тура

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что ЦСКА имеет больше шансов на победу, чем «Краснодар» в матче команд в 28-м туре РПЛ.

«Будет интересная игра. У ЦСКА больше шансов на победу – они играют дома. В весенней части сезона армейцы очень хорошо выглядят, не проиграли ни одного матча в РПЛ. Думаю, у ЦСКА есть задача занять третье место.

Важнейший матч и для ЦСКА, и для «Краснодара». Будет интересная и нервная встреча.

«Краснодар» сам играет и даeт это делать соперникам. Они любят играть в атакующий футбол и часто раскрываются. У ЦСКА есть шанс использовать свободные зоны на контратаках, как это делал «Зенит». Это дело «Краснодара» и их проблемы», – сказал Канчельскис.