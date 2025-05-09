Назван лучший игрок АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах завоевал звание лучшего футболиста года в английском футболе по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Египтянин показал лучший результат в XXI веке, набрав 90% голосов.

Топ-4 по итогам голосования Ассоциации футбольных журналистов выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

3. Александер Исак («Ньюкасл»);

4. Деклан Райс («Арсенал»).