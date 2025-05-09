Назван лучший игрок АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах завоевал звание лучшего футболиста года в английском футболе по версии Ассоциации футбольных журналистов.
Египтянин показал лучший результат в XXI веке, набрав 90% голосов.
Топ-4 по итогам голосования Ассоциации футбольных журналистов выглядит так:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
3. Александер Исак («Ньюкасл»);
4. Деклан Райс («Арсенал»).
- Салах ранее уже выигрывал приз в 2018 и 2022 годах. Он повторил достижение Тьерри Анри, который тоже выигрывал этот титул три раза.
- 32-летний Салах провел в этом сезоне за клуб 49 матчей, забил 33 гола, отдал 23 передачи.
Источник: сайт Ассоциации футбольных журналистов