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Назван лучший игрок АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов

Вчера, 14:01

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах завоевал звание лучшего футболиста года в английском футболе по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Египтянин показал лучший результат в XXI веке, набрав 90% голосов.

Топ-4 по итогам голосования Ассоциации футбольных журналистов выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

3. Александер Исак («Ньюкасл»);

4. Деклан Райс («Арсенал»).

  • Салах ранее уже выигрывал приз в 2018 и 2022 годах. Он повторил достижение Тьерри Анри, который тоже выигрывал этот титул три раза.
  • 32-летний Салах провел в этом сезоне за клуб 49 матчей, забил 33 гола, отдал 23 передачи.

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Источник: сайт Ассоциации футбольных журналистов
Англия. Премьер-лига Арсенал Ньюкасл Ливерпуль ван Дейк Вирджил Салах Мохамед Райс Деклан Исак Александер
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