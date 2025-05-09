Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ с «Динамо Мх».
«Команда из Махачкалы очень организованная, хорошо играет и тактически, и эмоционально, много прессингует. Просто не будет. Было время немножко восстановиться и целенаправленно подготовиться к сопернику», – сказал Ерохин.
- Матч пройдет 10 мая в Каспийске и начнется в 17:00 мск.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 57 очками после 27 туров. Махачкалинцы занимают 11-ю строчку с 27 баллами.
Источник: «Чемпионат»