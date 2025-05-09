Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ с «Динамо Мх».

«Команда из Махачкалы очень организованная, хорошо играет и тактически, и эмоционально, много прессингует. Просто не будет. Было время немножко восстановиться и целенаправленно подготовиться к сопернику», – сказал Ерохин.