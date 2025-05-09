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  • Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»

Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»

Сегодня, 10:46
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах команды в этом сезоне. В гостевом матче 27-го тура красно-белые сыграли в гостях вничью с «Факелом» (0:0), занимающим последнее место в турнирной таблице.

– Вопрос о «Спартаке», с которым «Зенит» еще может в этом сезоне встретиться в Кубке. Красно-белые расстроились после поражения от ЦСКА и бросили играть в чемпионате?

– Всe как обычно со «Спартаком». Едва команда начинает хорошо играть – тут же все начинают праздновать чемпионство. Потом, едва вопрос о золотых медалях отпал, все начинают праздновать победу в Кубке. Уже ведь празднуют.

Я не удивлюсь, если «Ростов» огорчит спартаковцев и в этом турнире. Не говоря уж о финале с «Зенитом», который может состояться.

Лидеры отсутствовали у «Спартака» в Воронеже, а судьи не помогают. И вот результат – не смогли обыграть аутсайдера. Все логично, как и должно быть у «Спартака».

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Клуб уже утратил шансы на победу в чемпионате России.
  • 15 мая красно-белые дома сыграют с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Начало в 20:00 мск.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (3)
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Александр-Карташов-google
1746779146
Вспомни что ты творил в Спартаке,ты же враг…
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рылы
1746780760
позор!
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Городовой
1746781761
Это точно!Праздновать без причины они любят. Чуть что - Спартак -чемпион! И глаза на лоб. Поэтому и не чемпион давно.
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