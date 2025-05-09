Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах команды в этом сезоне. В гостевом матче 27-го тура красно-белые сыграли в гостях вничью с «Факелом» (0:0), занимающим последнее место в турнирной таблице.

– Вопрос о «Спартаке», с которым «Зенит» еще может в этом сезоне встретиться в Кубке. Красно-белые расстроились после поражения от ЦСКА и бросили играть в чемпионате?

– Всe как обычно со «Спартаком». Едва команда начинает хорошо играть – тут же все начинают праздновать чемпионство. Потом, едва вопрос о золотых медалях отпал, все начинают праздновать победу в Кубке. Уже ведь празднуют.

Я не удивлюсь, если «Ростов» огорчит спартаковцев и в этом турнире. Не говоря уж о финале с «Зенитом», который может состояться.

Лидеры отсутствовали у «Спартака» в Воронеже, а судьи не помогают. И вот результат – не смогли обыграть аутсайдера. Все логично, как и должно быть у «Спартака».