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  • Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»

Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»

Сегодня, 10:05
4

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в 70 процентах, но считает, что «быки» еще могут проиграть два матча.

– Андрей Владимирович, вы недавно сказали, что даете 30 процентов на чемпионство «Зенита» – и считаете, что это очень много. Почему вы считаете, что можно отыграть 4 очка за три тура?

– Ну давайте возьмем последний матч «Краснодара» с «Рубином». Вы ведете 2:0, вроде должны спокойно доводить матч до победы. Но пропускаете в концовке, а после этого «быков» затрясло так, что они и второй едва не успели пропустить. Все могло закончиться ничейным результатом – и я бы не удивился совершенно такой развязке.

В такой концовке они могли легко получить два гола. Я даже не исключаю, что краснодарцы вообще проиграют два матча. Вполне могут получить и от ЦСКА, и от «Динамо». Армейцы борются за третье место, динамовцы на расслабоне могут просто играть в свое удовольствие и не переживать особо за результат.

А когда играешь в свое удовольствие, ты можешь обыграть кого угодно. Это не тот случай, когда ты выходишь в 30-м туре играть за чемпионство в Краснодаре, как в прошлом году. Динамовцам не надо кровь из носу выигрывать или играть вничью, так что они могут раскрепоститься.

– Так станет ли чемпионом «Зенит» седьмой раз подряд, ваш прогноз?

– Было время, когда всe было в руках у команды Семака, а сейчас от питерцев ничего не зависит. Вообще ничего. Все зависит от того, сможет ли «Краснодар» совладать с самим собой. Даже не с соперниками.

«Краснодар» – сам себе главный враг и конкурент. Если «быки» проиграют армейцам и отрыв сократится до одного очка в двух оставшихся матчах, то «Зенит» сможет ловить уже вполне реальный шанс. По крайней мере, если всe снова будет решаться в последнем туре, то совсем не уверен, что «Краснодар» станет чемпионом.

Так что пока 70 на 30 в пользу «Краснодара». Но после встречи с ЦСКА все может круто поменяться…

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 27 матчей. «Зенит» отстает от «быков» на 4 очка.
  • В 28-м туре «Зенит» сыграет в гостях с «Динамо Мх», а «Краснодар» на выезде с ЦСКА. Матчи пройдут 10 мая.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Червиченко Андрей
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Комментарии (4)
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R_a_i_n
1746777127
Бомбардир! Вы постоянно выкладываете всяких шмар и не очень футбольные темы. Почему ни слова с поздравлениями по поводу 80-ой годовщины победы на фашизмом? Было бы здорово! Всех с победой!!!
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