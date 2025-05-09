«Ливерпуль» не хочет помогать «Реалу» заявить Трента на клубный ЧМ

«Ливерпуль» не станет помогать «Реалу» в переходе защитника Трента Александера-Арнольда перед клубным чемпионатом мира. Хотя «красные» не будут играть на турнире, они не согласятся досрочно отпустить футболиста в «Мадрид».

«Ливерпуль» недоволен тем, что игрок уходит от них свободным агентом и хочет получить определенную сумму компенсации за защитника. Мерсисайдцы уже подтвердили будущее расставание с Александером-Арнольдом, чей контракт с английским клубом истекает 30 июня.

Ожидается, что игрок перейдет в «Реал», хотя это официально не подтверждено. В «Мадриде» рассчиютыват, что Александер-Арнольд сможет дебютировать за команду уже в первом матче на клубном ЧМ 18 июня.