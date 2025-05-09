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  • Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»

Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»

Сегодня, 08:34
4

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что не стоит делать героя из нападающего «Зенита» Александра Соболева после его дубля в ворота «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

«Соболев забил, и сразу из него делают героя, забьет еще – начнут отправлять в Европу. СМИ любят заниматься такими вещами. Нет ничего удивительного в том, что нападающий забивает – работа у него такая», – сказал Канчельскис.

  • 28-летний Соболев провел в этом сезоне 27 матчей за «Зенит», забил 6 голов, отдал 2 передачи.
  • В апреле он преревал безголевую серию в РПЛ, которая составила 24 игры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Бр Соболев Александр Канчельскис Андрей
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Комментарии (4)
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1746769428
Бомбардир-"молодцы",ни заставки,ни упоминания про святой для большинства День Победы! Ну что же,придётся на этой гнилой теме поздравить всех с этим великим днём,пожелать здоровья и успехов любимым командам.
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