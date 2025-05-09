Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что не стоит делать героя из нападающего «Зенита» Александра Соболева после его дубля в ворота «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

«Соболев забил, и сразу из него делают героя, забьет еще – начнут отправлять в Европу. СМИ любят заниматься такими вещами. Нет ничего удивительного в том, что нападающий забивает – работа у него такая», – сказал Канчельскис.