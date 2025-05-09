Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб

Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Ранее спортивный директор тольяттинцев Антон Чистяков сказал, что клуб находится в диалоге о новом контракте с 36-летним форвардом.

– Как вы считаете, правильно ли поступает «Акрон»?

– В отношении Дзюбы, считаю, правильно. Если бы они его не приобрели, то вылетели из РПЛ, мое мнение.

– Как вам игра Дзюбы в текущем сезоне?

– Девять уже забил, нормально. Есть какие-то скидки на возраст, но в «Акроне», наверное, самый сильный игрок. Лидер раздевалки.

– Как думаете, способен ли Артем еще поиграть в топ-клубе?

– Он по натуре, я так понимаю, лидер. Выходить на 15-20 минут... В «Акроне» он первый парень на деревне. В топ-клубах поиграл, в «Спартаке» и «Зените».