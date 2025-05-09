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  • Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб

Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб

Сегодня, 08:27
11

Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Ранее спортивный директор тольяттинцев Антон Чистяков сказал, что клуб находится в диалоге о новом контракте с 36-летним форвардом.

– Как вы считаете, правильно ли поступает «Акрон»?

– В отношении Дзюбы, считаю, правильно. Если бы они его не приобрели, то вылетели из РПЛ, мое мнение.

– Как вам игра Дзюбы в текущем сезоне?

– Девять уже забил, нормально. Есть какие-то скидки на возраст, но в «Акроне», наверное, самый сильный игрок. Лидер раздевалки.

– Как думаете, способен ли Артем еще поиграть в топ-клубе?

Он по натуре, я так понимаю, лидер. Выходить на 15-20 минут... В «Акроне» он первый парень на деревне. В топ-клубах поиграл, в «Спартаке» и «Зените».

  • В этом сезоне Дзюба провел за «Акрон» 21 матч, забил 10 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.
  • «Акрон» занимает 9-е место в РПЛ с 32 очками после 27 туров.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (11)
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Инсаров
1746769500
"Барселона", Ливерпуль", "МС", "Реал"... уже выстроились в очередь за топ игроком Дзюбой.
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рылы
1746770311
с каких пор спартаг - топ-клуб?
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Интерес
1746772527
Топ-клуб...Даже и не представляю,кто из тех в РПЛ,кто претендует на право именоваться так,рискнул бы взять Дзюбу к себе в состав!Так что всё остальное-месить пустоту,обсуждать не имеющее шансы состояться событие.
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Янвapь 62
1746773138
Потому, что топ-клубы персонально на рукастого всей командой играть никогда не будут, а без таких тепличных условий он - бесполезное днище
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Городовой
1746782466
Какие на хрен топ-клубы? Футболист Дзюба заканчивается. И Акрону он больше вредит, занимает роль ложного лидера без перспективы и тем самым препятствует появлению настоящих. На самом деле он просто человек из раздевалки.
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Бриг
1746787463
Дзюба это легенда. При всех недостатках.
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