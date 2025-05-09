Семин назвал самую большую проблему РПЛ

Юрий Семин отреагировал на результаты анализа Международного центра спортивных исследований (CIES) касательно продолжительности работы тренера в разных лигах.

В России тренеров увольняют чаще, чем в Англии, Германии и Испании.

Средняя продолжительность работы тренера в РПЛ – 563 дня.

Уход Марцела Лички из «Динамо» 1 мая – восьмая тренерская отставка в сезоне РПЛ.

«Самая большая проблема у нас – это руководители: спортивные директора, президенты клубов, которые принимают такие решения. Иной раз они объективные, иногда – нет.

Но если спортивный директор участвует в принятии судьбоносных решений, он должен иметь соответствующую лицензию, в том числе и спортивную, чтобы руководить таким большим хозяйством.

Вот отсюда и возникает несоответствие. Проще уволить тренера, чем самому нести ответственность, – вот такая у нас ситуация», – сказал Семин.