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Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом

Вчера, 21:55
11

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

  • «Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита» за 3 тура до конца сезона.
  • Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».
  • У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Я в самом начале сезона говорил, что «Зенит» станет чемпионом. И, естественно, не могу отречься от этого и сейчас.

При этом, если текущий отрыв будет утерян, а «Зенит» станет чемпионом, то виноват будет сам «Краснодар» по большому счету.

Преимущество в четыре очка за три тура до конца – это довольно‑таки много. Вот и проверяется, достойны ли краснодарцы золота. Все решится, по сути, сейчас, в игре с ЦСКА.

Мы понимаем, что игра армейцев в обороне для нашего футбола практически идеальна. Другое дело, что в атаке им немного не хватает.

И здесь будет многое зависеть от лидеров «Краснодара», от двух человек. Это Кордоба и Сперцян», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Ловчев Евгений
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Комментарии (11)
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life85
1746732026
И этот туда же... Вся газпромовская Пиз..обратия пытается морально подавить Краснодар перед решающими матчами !!! Не ожидал от человека старой закалки такого прогиба !!!
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trener7
1746732102
Кордоба и Сперцян- это ещё не вся команда. Краснодару удачи!
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Desma
1746733835
Женя забыл, что Зенит очень ждут в Махачкале.
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boris63
1746752472
Можно сказать, что Краснодар уже на девяносто процентов чемпион. Хоть и может проиграть в Москве.
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499920-посухов-yandex
1746764139
Ловчев до сих пор не понял, что для Зенита игра на чужом поле (2 игры ) - катастрофа. Даже если Краснодар проиграет ничего страшного, но он не проиграет, а Зенит не выиграет.
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FCSpartakM
1746773698
Да ничего с ЦСКА не решится, мы уже слышали, что все решится с зенитом. И что решилось?Краснодар в праве проиграть 1 матч, для них это трагедией не будет.
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