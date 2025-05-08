Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита» за 3 тура до конца сезона.

Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Я в самом начале сезона говорил, что «Зенит» станет чемпионом. И, естественно, не могу отречься от этого и сейчас.

При этом, если текущий отрыв будет утерян, а «Зенит» станет чемпионом, то виноват будет сам «Краснодар» по большому счету.

Преимущество в четыре очка за три тура до конца – это довольно‑таки много. Вот и проверяется, достойны ли краснодарцы золота. Все решится, по сути, сейчас, в игре с ЦСКА.

Мы понимаем, что игра армейцев в обороне для нашего футбола практически идеальна. Другое дело, что в атаке им немного не хватает.

И здесь будет многое зависеть от лидеров «Краснодара», от двух человек. Это Кордоба и Сперцян», – сказал Ловчев.