Канчельскис назвал российских футболистов, способных заиграть в АПЛ

Андрей Канчельскис определил российских игроков с потенциалом заиграть в чемпионате Англии.

«Сейчас есть российские футболисты, способные заиграть в АПЛ. Но в сложившейся ситуации будет сложно туда попасть, но если все поменяется, то шансы есть большие.

У нас много хороших и талантливых футболистов. Но одно дело, что это возможно, а другое – захотят ли наши футболисты ехать с теплого места, которое они себе нагрели в России, довольствуясь тем, что есть.

Некоторые футболисты боятся ехать, потому что там будет конкуренция, там другой менталитет, другая жизнь и футбол. Многие боятся ехать, потому что хорошо чувствуют себя в России: у них хорошие гонорары, а рисковать никто не хочет. В этом тоже есть большая проблема.

Думаю, сейчас по силам уехать в АПЛ Глушенкову, Тюкавину, Гладышеву. Это хорошие ребята, которые мне нравятся. В ЦСКА и «Спартаке» подходят много молодых футболистов, например, Умяров.

Но у них есть свои агенты, которые тоже не хотят, чтобы они уезжали, потому что здесь торт очень сладенький. Так что есть много нюансов, из-за которых многие футболисты не могут решиться уехать за границу.

Все зависит от решения футболистов. Думаю, все они слушаются агентов, а там кто-то советует дельные вещи, а кто-то нет. У нас много игроков пропали из-за неправильных советов и действий агентов», – сказал Канчельскис.