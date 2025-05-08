Мостовой оценил шансы Сафонова сыграть в финале Лиги чемпионов

Александр Мостовой порассуждал о выходе Матвея Сафонова в финал ЛЧ в составе «ПСЖ».

Парижане накануне прошли «Арсенал».

Сафонов в дебютном сезоне претендует на исторический квадрупл.

Он прошлым летом перешел из «Краснодара» за 20 млн евро и провел 16 матчей с 13 пропущенными голами.

– Может ли Сафонов рассчитывать сыграть в финале Лиги чемпионов?

– Нет, конечно, прекращайте. Когда новости о его переходе появились, я говорил: «Бегом, бегом! На велосипеде, на самокате туда!»

За свою карьеру кого я только не видел, два раза вышел на замену и стал чемпионом. В команде 20 человек, а играют 11. При Доннарумме ну какой потенциал? Ну как?

Это же не в адрес Сафонова, но он ведь понимает все. Ну как, если у тебя Нойер стоит, и ты второй или третий вратарь, а Нойер что скажет?

Я 1000 раз говорил, что Сафонов правильно сделал, он уже чемпион Франции.