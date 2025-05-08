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  • Мостовой оценил шансы Сафонова сыграть в финале Лиги чемпионов

Мостовой оценил шансы Сафонова сыграть в финале Лиги чемпионов

Вчера, 17:43
8

Александр Мостовой порассуждал о выходе Матвея Сафонова в финал ЛЧ в составе «ПСЖ».

  • Парижане накануне прошли «Арсенал».
  • Сафонов в дебютном сезоне претендует на исторический квадрупл.
  • Он прошлым летом перешел из «Краснодара» за 20 млн евро и провел 16 матчей с 13 пропущенными голами.

– Может ли Сафонов рассчитывать сыграть в финале Лиги чемпионов?

– Нет, конечно, прекращайте. Когда новости о его переходе появились, я говорил: «Бегом, бегом! На велосипеде, на самокате туда!»

За свою карьеру кого я только не видел, два раза вышел на замену и стал чемпионом. В команде 20 человек, а играют 11. При Доннарумме ну какой потенциал? Ну как?

Это же не в адрес Сафонова, но он ведь понимает все. Ну как, если у тебя Нойер стоит, и ты второй или третий вратарь, а Нойер что скажет?

Я 1000 раз говорил, что Сафонов правильно сделал, он уже чемпион Франции.

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Источник: «Евро-футбол»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПСЖ Интер Сафонов Матвей Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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рылы
1746715633
прикол будет, если его выпустят на послематчевые пенальти, и он их запорет.
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k611
1746717026
Если только будет какой то форс мажор
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746718198
Сафонов знает свою роль,сидеть на лавке.Это Аленичев брал кубки,потому что забивал голы в этих матчах.А здесь,паровозом будет считаться победа.И то,если она будет,Интеру фартит знатно в этом розыгрыше.
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Интерес
1746718742
Из категории "собирателей титулов",или,как говорят на флоте "Наказание невиновных и награждение непричастных".
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Тинез Розоп
1746723501
Доннарумма вчера показал всем , что Моте в ПСЖ только лавка…(за то бабло)
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Александр-Балашов-google
1746757771
Только если Мотя добавит перед матчем Доне в бутылку воды пургена.
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Городовой
1746768450
Очень удачное фото Мостового. Оно очень точно передает его психическое состояние и мятущуюся душу.
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