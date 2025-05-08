Романцев высказался о рекорде Овечкина

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал историческое достижение Александра Овечкина.

6 апреля российский хоккеист установил бомбардирский рекорд НХЛ.

Он забил 897 голов в регулярном чемпионате.

Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

– Олег Иванович, удалось ли поздравить Александра Овечкина с великим рекордом? И не удивились ли тем, кто ставил его достижение под сомнение?

– К большому сожалению, с Александром пока не знаком. Но очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и я пожму ему руку.

Пока же, как и весь мир, радуюсь его невероятному достижению. И горжусь тем, что теперь этот рекорд, считавшийся вечным, принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США.

А еще горжусь, что мне довелось общаться с такими великими хоккеистами, как братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, заразившими Овечкина преданностью и любовью к своему делу.

Что касается тех, кто недоволен этим грандиозным событием и говорил о нем даже с какой-то злобой, то мне их просто жаль. Они либо завидуют Александру, либо хотят хоть как-то выделиться. Сам я такую гадость не читаю.

Но вспоминаю, как еще молодым тренером после выигранного матча зашел в кабинет к Старостину. Тот посмотрел на меня с хитрой улыбкой и неожиданно спросил: «А знаешь, Олег, сколько ты своими победами себе врагов нажил?»

«Почему?» – удивился я. «Почему? – переспросил мудрый Николай Петрович. – Так вот, запомни: не все любят победителей». И грустно улыбнувшись, покачал головой.

Тогда я понял и навсегда запомнил – сильных не любят только слабые. Поэтому еще раз от всей души поздравляю Александра с огромной победой. Здоровья тебе и всем, кто помогал идти к этой цели!