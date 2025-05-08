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Романцев высказался о рекорде Овечкина

Вчера, 17:31
3

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал историческое достижение Александра Овечкина.

  • 6 апреля российский хоккеист установил бомбардирский рекорд НХЛ.
  • Он забил 897 голов в регулярном чемпионате.
  • Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

– Олег Иванович, удалось ли поздравить Александра Овечкина с великим рекордом? И не удивились ли тем, кто ставил его достижение под сомнение?

– К большому сожалению, с Александром пока не знаком. Но очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и я пожму ему руку.

Пока же, как и весь мир, радуюсь его невероятному достижению. И горжусь тем, что теперь этот рекорд, считавшийся вечным, принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США.

А еще горжусь, что мне довелось общаться с такими великими хоккеистами, как братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, заразившими Овечкина преданностью и любовью к своему делу.

Что касается тех, кто недоволен этим грандиозным событием и говорил о нем даже с какой-то злобой, то мне их просто жаль. Они либо завидуют Александру, либо хотят хоть как-то выделиться. Сам я такую гадость не читаю.

Но вспоминаю, как еще молодым тренером после выигранного матча зашел в кабинет к Старостину. Тот посмотрел на меня с хитрой улыбкой и неожиданно спросил: «А знаешь, Олег, сколько ты своими победами себе врагов нажил?»

«Почему?» – удивился я. «Почему? – переспросил мудрый Николай Петрович. – Так вот, запомни: не все любят победителей». И грустно улыбнувшись, покачал головой.

Тогда я понял и навсегда запомнил – сильных не любят только слабые. Поэтому еще раз от всей души поздравляю Александра с огромной победой. Здоровья тебе и всем, кто помогал идти к этой цели!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Хоккей Романцев Олег
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Комментарии (3)
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subbotaspartak
1746717024
...сильных не любят только слабые... Судьба бездомных...
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Константин-Шапкин-google
1746717226
Не знаю, Олег Иванович! Не завидую, не считаю что мужик достиг чего-то особенного. Мужики работающие слесарями достигают гораздо большего. Они тоже пашут. И кстати без них Овечкин и не только он, не смогли бы просто комфортно жить и справлять свою нужду. Почему то об этом никто не говорит
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Константин-Шапкин-google
1746717474
Может вместо Родниной или Фетисова скоро придёт. А может рядом заседать будет. У нас спортсменом быть более почётно, чем мастером своего дела
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