Мостовой одним прилагательным оценил решение «Спартака» продлить Станковича

Бывший спартаковец Александр Мостовой одобрил стремление клуба продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
– Я считаю, что продлить Станковича – это хорошее решение.
Вспоминая еще и предыдущих тренеров... Тот же Абаскаль. Я про него напоминаю для того, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, которые всю свою жизнь футболу отдали.
– Срок продления контракта до 2028 года – не много ли?
– Многовато, да. С учетом того, что происходит у нас в чемпионате, на год было бы нормально.
- Сербский тренер возглавил «Спартак» летом.
- Клуб вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом».
- В чемпионате «Спартак» занимает 4-е место с 51 очком после 27 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»