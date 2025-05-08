Мостовой одним прилагательным оценил решение «Спартака» продлить Станковича

Бывший спартаковец Александр Мостовой одобрил стремление клуба продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

– Я считаю, что продлить Станковича – это хорошее решение.

Вспоминая еще и предыдущих тренеров... Тот же Абаскаль. Я про него напоминаю для того, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, которые всю свою жизнь футболу отдали.

– Срок продления контракта до 2028 года – не много ли?

– Многовато, да. С учетом того, что происходит у нас в чемпионате, на год было бы нормально.