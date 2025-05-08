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  • Мостовой одним прилагательным оценил решение «Спартака» продлить Станковича

Мостовой одним прилагательным оценил решение «Спартака» продлить Станковича

Вчера, 12:49
13

Бывший спартаковец Александр Мостовой одобрил стремление клуба продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

– Я считаю, что продлить Станковича – это хорошее решение.

Вспоминая еще и предыдущих тренеров... Тот же Абаскаль. Я про него напоминаю для того, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, которые всю свою жизнь футболу отдали.

– Срок продления контракта до 2028 года – не много ли?

– Многовато, да. С учетом того, что происходит у нас в чемпионате, на год было бы нормально.

  • Сербский тренер возглавил «Спартак» летом.
  • Клуб вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом».
  • В чемпионате «Спартак» занимает 4-е место с 51 очком после 27 туров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
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Комментарии (13)
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СильныйМозг
1746698472
Надо было до 38 года, чтобы при расторжении договора отдать больше отступных. :)))
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Константин-Шапкин-google
1746699807
На данный момент это правильное решение
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Интерес
1746700398
Абаскаля поминаешь потому,что даже до его положения допрыгнуть не сможешь.
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zigbert
1746701436
Если у Станковича есть такое желание,пусть работает.
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Цугундeр
1746701849
Бери шинель, иди домой.., умный людь.)
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boris63
1746706104
Опять Саньку побоку.
Ответить
Sergey--google
1746709596
Не Деян виноват, а те уроды, что купили бездаря за 20м и заставили вкручивать в состав в ущерб Угальде, результам и здравому смыслу. Кто новая зульфия из управления, можно узнать?
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Городовой
1746721085
С учётом того, что происходит в нашем чемпионате продлить надо было на пару недель.
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raritet
1746723336
В любом случае, лучшего тренера на горизонте не видно.
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