Абаскаль одним словом описал эмоции от выхода «Спартака» из чемпионской гонки

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал выбывание команды из чемпионской гонки.

«Это футбол. Жаль, что они потеряли шансы на победу в чемпионате России, жаль как людей внутри клуба, так и болельщиков. Наш «Спартак», с молодыми футболистами в первый сезон оказался на 3-м месте. Если бы не травмы, мы бы находились в борьбе за золото. Но мы все равно говорим о совершенно другом составе: Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Хлусевич, Зиньковский (но он был старше 23 лет).

Команда, практически полностью собранная из россиян без большого опыта игры на высоком уровне», – сказал Абаскаль.