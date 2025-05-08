Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Колосков объяснил, почему «Спартак» выбыл из чемпионской гонки

Колосков объяснил, почему «Спартак» выбыл из чемпионской гонки

Вчера, 09:09
34

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков проанализировал ситуацию в «Спартаке».

«Можно сказать, что «Спартак» самоустранился из борьбы за золото. После победы над «Зенитом» у команды были все шансы, но лидеры не справились с давлением чемпионской гонки. Никто не смог повести за собой команду в трудных матчах. Винить игроки «Спартака» могут только сами себя», – сказал Колосков.

Еще по теме:
Сборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы 1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу» 4
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Колосков Вячеслав
Рекомендуем
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1746687111
неправда денисов вел за собой как мог хоть и как обычно не в ту сторону)
Ответить
FWSPM
1746687210
А когда денисов оступался литвинов его страховал немного не хватило для чемпионства
Ответить
САДЫЧОК
1746687238
Он же полный ноль этот Колосков! Это чел который угробил сначала наш хоккей - а потом наш футбол! Столько времени было упущено из за этого дармоеда!
Ответить
andr45
1746689420
А, что думают по этому поводу Зампред ГД Жюков, Журова, Роднина, уборщики и золотари ГД и СФ?)
Ответить
...уефан
1746691989
..."А не спешите вы нас хоронить!"(с)... Лучше вспомните те слова, которые вы в адрес Станковича, все поголовно, говорили в конце осени, начале зимы...
Ответить
Янвapь 62
1746693409
Судьи плохо отрабатывают заносы хряков в судейскую. Штук бы 20 пенальти, вот тогда да
Ответить
DOCTOR PENALTY
1746694612
На этом этапе околофутбольные люди одержали чистую победу над клубом. ((( """""
Ответить
zigbert
1746702742
Никакие советчики тут не помогут когда нет уверенности в своих силах. Тут больше вопросов к психологии.
Ответить
Каратель помойников
1746725385
Вот это тайну открыл...никто бы не подумал... вот что значит почетный президент)))
Ответить
РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1746733084
Есть у Спартака трое из Простоквашино (Максименко, Денисов и Литвинов), с которыми, пока они в команде, Спартак никогда не справится с давлением. Не помню откуда Максименко, а остальные, чужие среди своих (Денисов из Питера, Литвинов из Воронежа.
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
1
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Избитый в бане полузащитник вернулся в «Пари НН»
14:15
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
13:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:30
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:27
Где смотреть матч «Оренбург» – «Химки»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:25
ВидеоСборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
13:01
1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
12:45
4
Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
11:46
1
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»
10:46
3
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»
09:20
1
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба
09:03
6
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»
08:34
4
Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб
08:27
11
«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела
08:19
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ
08:06
12
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
07:51
3
Семин назвал самую большую проблему РПЛ
01:02
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
00:34
5
Рахимов оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 23:35
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
Вчера, 23:23
1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вчера, 23:11
Семак оценил значение Дня Победы
Вчера, 22:59
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
Вчера, 22:34
1
Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом
Вчера, 21:55
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 