Колосков объяснил, почему «Спартак» выбыл из чемпионской гонки

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков проанализировал ситуацию в «Спартаке».

«Можно сказать, что «Спартак» самоустранился из борьбы за золото. После победы над «Зенитом» у команды были все шансы, но лидеры не справились с давлением чемпионской гонки. Никто не смог повести за собой команду в трудных матчах. Винить игроки «Спартака» могут только сами себя», – сказал Колосков.