Орлов: «Станкович стал жертвой трансферов «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов оценил весеннюю ситуацию в «Спартаке».

«Деян Станкович стал жертвой трансферов. «Спартак» купил Солари и Гарсию. До их прихода кто был лучшим бомбардиром? Угальде. Но этих купили – должны играть. И вот Станкович один раз Угальде не поставил, другой.

Но Солари, Гарсия – другие, они не так играют. Ливай только сейчас первый гол забил. А Угальде-то пропал! Жив-здоров, но не забивает. Это ошибка Станковича. Я не знаю, как он участвовал в покупке этих игроков, но сегодня приобретения часто идут через главного тренера. Он же говорит: нужен этот, нужен тот», – сказал Орлов.