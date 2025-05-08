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Орлов: «Станкович стал жертвой трансферов «Спартака»

Вчера, 08:49
16

Комментатор Геннадий Орлов оценил весеннюю ситуацию в «Спартаке».

«Деян Станкович стал жертвой трансферов. «Спартак» купил Солари и Гарсию. До их прихода кто был лучшим бомбардиром? Угальде. Но этих купили – должны играть. И вот Станкович один раз Угальде не поставил, другой.

Но Солари, Гарсия – другие, они не так играют. Ливай только сейчас первый гол забил. А Угальде-то пропал! Жив-здоров, но не забивает. Это ошибка Станковича. Я не знаю, как он участвовал в покупке этих игроков, но сегодня приобретения часто идут через главного тренера. Он же говорит: нужен этот, нужен тот», – сказал Орлов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Команда претендует на победу в FONBET Кубке России.
  • Станкович в «Спартаке» с лета.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Орлов Геннадий
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Комментарии (16)
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FWSPM
1746686420
один дурак придумал и все теперь за ним повторяют
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Константин-Шапкин-google
1746688126
Забыл сказать про величие своего бздюниита
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Bomba4
1746688719
И кто по его мнению должен был играть,если бы Угальде выбыл? Больше нападающих в Спартаке нет
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FCSpartakM
1746689540
так Станкович сам Гарсию хотел, причем тут жертвы? И Илича хотел, даже его агент вел переговоры.
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andr45
1746689970
Энрике, этот «псевдокороль», за почти 40 миллионов евро приносит большую пользу? Два гола и две голевые передачи — явно не королевские достижения.
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andr45
1746691220
«Станкович стал жертвой трансферов «Спартака» И это плохо( «Орлов стал жертвой аборта» И это здорово! Какого клоуна имеем))))
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Янвapь 62
1746693095
Жертва хряков
Ответить
boris63
1746696805
В чем то Орлов прав, но и команда перегорела до весеннего старта. Перерыв явно пошёл во вред команде.
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шахта Заполярная
1746700475
Орлов стал жертвой засохших мозгов
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timon2401
1746705447
Ну да… трансферы виноваты)))) а то что в защите играют как минимум два неликвида это вообще ни причем!!!!
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