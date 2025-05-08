Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий по итогам выигранного матча с «Арсеналом».

Парижане одержали домашнюю победу со счетом 2:1.

«ПСЖ» был сильнее в обоих полуфиналах Лиги чемпионов.

Они разыграют трофей с «Интером» 31 мая.

«Меня переполняют эмоции. «Арсенал» играл очень хорошо. Было сложно. Матч прошел не так, как мы хотели.

Соперник заставил нас обороняться, но мы сумели провести несколько контратак. Нам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы найти решения.

Первый тайм мне было больно смотреть. Мы пытались обрести уверенность. Когда футболист видит, что игра идет не так, как обычно, он начинает думать, что пора отступить, но надо делать строго противоположное – давить.

Однако в первом тайме нам было тяжело, мы страдали», – сказал Энрике.