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Канчельскис предложил свои услуги топ-клубу РПЛ

Вчера, 00:14
10

Андрей Канчельскис заявил о готовности возглавить бронзового призера РПЛ.

Он хочет сменить брянское «Динамо» на московское.

«Конечно. А кто скажет, что не готов? Любой специалист захочет работать в такой великой команде, как «Динамо». Естественно, тут даже речи о другом быть не может.

Но я также придерживаюсь такого мнения, что, когда будет предложение, тогда можно будет обсуждать.

Сейчас я работаю в брянском «Динамо». Мы стараемся выполнить задачи и двигаемся дальше. Если же будет предложение, то я всегда готов к обсуждению», – сказал Канчельскис.

  • 1 мая «Динамо» уволило Марцела Личку.
  • И.о. главного тренера назначен Ролан Гусев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Динамо Канчельскис Андрей
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Комментарии (10)
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кайрос
1746653337
Канча где только не пробовал.В последние годы был казахстанский Тобол, где он был гендиром.Закончилось это его увольнением и скандалом, где он грозился дойти до президента Казахстана. И чо ? Потом был кыргызский Мура Юнайтед, где он был главным тренером.Все закончилось пшиком.Без особенных результатов...Ну хоть без скандала.Гыы А теперь его брянское Динамо не устраивает. Он канеш когда то был классным игроком, но по истории---не все классные игроки могут быть классными тренерами. И Сашка Мостовой из этой темы.Гыыы
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СильныйМозг
1746656716
Брянск прикольный город, но это шестёрки мАсквы. Я там больше сто раз был. Девочки от туда хотят выбраться и говорят на букву которой нет, похожую на Г. Допустим: я пошла в ма*азин. Что-то между, рычанием гортани. Когда ФК Спартак забивает гол, то болельщики этого клуба издают этот звук, после того, как обмануть друг дружку своим говном из жопы. :)))
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Городовой
1746672980
Открылось хлебное место, и обездоленные обнажили свои хотелки...
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Volnodum
1746677309
Тренерский возраст молодеет от 35-55 И самые перспективные тренеры - это 40+. Потому что у тренера такая же высокая интенсивность, напряжённость в работе и должно быть развитие в ногу со временем. А эти футболисты 90-х, которым уже под 60, так и остались там в том времени. Даже Романцев вовремя ушел в 50лет.
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Vladimir61
1746681477
Ну и кому он что предложил? Как обычно содержание не соответствует заголовку.
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