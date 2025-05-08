Канчельскис предложил свои услуги топ-клубу РПЛ

Андрей Канчельскис заявил о готовности возглавить бронзового призера РПЛ.

Он хочет сменить брянское «Динамо» на московское.

«Конечно. А кто скажет, что не готов? Любой специалист захочет работать в такой великой команде, как «Динамо». Естественно, тут даже речи о другом быть не может.

Но я также придерживаюсь такого мнения, что, когда будет предложение, тогда можно будет обсуждать.

Сейчас я работаю в брянском «Динамо». Мы стараемся выполнить задачи и двигаемся дальше. Если же будет предложение, то я всегда готов к обсуждению», – сказал Канчельскис.