Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Заявление Акинфеева по поводу информации о регистрации товарного знака «Нога бога»

Заявление Акинфеева по поводу информации о регистрации товарного знака «Нога бога»

7 мая, 20:32
5

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он регистрирует товарный знак «Нога бога».

«С сожалением вот уже третий день наблюдаю обсуждение регистрации моего товарного знака в Роспатенте. При этом с уважением отношусь ко всем, кому эта тема по какой-то причине стала интересна, но когда я увидел комментарии уже даже представителя РПЦ, понял, что как ценящий свою репутацию, да и просто верующий человек, я обязан «расставить все точки над i»:

Первое и самое главное, что надо понимать – мы не регистрировали никакую «ногу Бога». Простите, но – Боже Упаси – не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую. Все, кто меня знают, прекрасно видели на протяжении уже практически 7 лет, как неловко становится мне при упоминаниях, связанных с тем самым пенальти в матче с Испанией.

Мы зарегистрировали только изображение того самого моего сейва ногой. И лишь по той причине, что именно это изображение уже много лет является логотипом моего фонда «Страна футбола».

Наш фонд развивает детско-юношеский спорт, помогая ребятам с улучшением условий для занятий футболом. И, более того, каждый август вот уже 6 лет мы проводим детский турнир в Московской области, приглашая деток со всей страны и стран СНГ. К сожалению, было уже много случаев мошенничества и недобросовестного использования моего имени, имени нашего фонда и данного изображения. Поэтому мои друзья и партнеры посоветовали защитить логотип фонда юридически, и я убежден, что это абсолютно здравый шаг на будущее.

«Нога Бога» – это то, что было придумано в среде болельщиков и то, как сейчас называют журналисты ту самую картинку, задавая при этом некорректные вопросы представителям РПЦ и другим спикерам, справедливо непогруженным глубоко в этот вопрос. И я понимаю, что в свою очередь это формирует бесконечный поток информации, из которого можно сделать вывод, что Игорь Акинфеев на старости лет сошел с ума. Но, возвращаясь к первому пункту, на данный момент Господь уберег.

Я благодарен болельщикам за ту нашу общую радость на Чемпионате Мира, и вы можете называть меня и мои части тела, как угодно. И журналистам я также благодарен за интерес к моей скромной персоне. Прошу лишь об одном – не искажать информацию.

Всех благ,

Ваш Игорь».

  • Акинфеев закончил карьеру в сборной России в 2018 году.
  • С командой он доходил до полуфинала Евро-2008 и до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • У Акинфеева более 900 игр за карьеру.

Еще по теме:
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы 6
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей 1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1746640160
"Эта нога - та что надо нога..." Берегись автомобиля
Ответить
Интерес
1746640407
Они этим кормятся,падальщики.
Ответить
BRO_football
1746642777
Футбольная карьера у Акинфеева скоро закончится и он потихоньку начинает уходить в бизнес. Молодец.
Ответить
...уефан
1746644130
...ну, нормально, разъяснил и разрулил непонятки Игорь. Писарчуки-говнюки испаскудить хотели дело правое, дело доброе)...
Ответить
RUSARM
1746652879
Спасибо Игорь за пояснение всей этой информации о ноге Бога!! Я болельщик почти с 60 летним стажем и думал,ну как же так КЭП? Что происходит с тобой? Ну теперь я спокоен,молодец Игорь!!!!
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
13:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:30
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:27
Где смотреть матч «Оренбург» – «Химки»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:25
ВидеоСборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
13:01
1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
12:45
4
Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
11:46
1
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»
10:46
3
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»
09:20
1
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба
09:03
6
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»
08:34
4
Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб
08:27
11
«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела
08:19
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ
08:06
12
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
07:51
3
Семин назвал самую большую проблему РПЛ
01:02
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
00:34
5
Рахимов оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 23:35
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
Вчера, 23:23
1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вчера, 23:11
Семак оценил значение Дня Победы
Вчера, 22:59
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
Вчера, 22:34
1
Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом
Вчера, 21:55
11
Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»
Вчера, 21:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 