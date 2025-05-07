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Орлов выявил схожесть «Барселоны» и «Локомотива»

7 мая, 19:13
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Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала «Интер» – «Барселона» (4:3).

«У «Барселоны» сейчас перекос в сторону молодых ребят – почти как у «Локомотива» в России. Понятно, что у нас труба пониже и дым пожиже. Но где «Локомотив» сейчас? Встал. Обязательно нужно сочетание опыта и молодости – это идеальный вариант.

Возможно, таких взрослых бойцов, как Мхитарян, «Барсе» не хватило. Смотрите: Ямалю 18 лет, а Мхитаряну – 36. Конкуренция в средней линии у «Интера» сумасшедшая! Но Генрих выходит с первой минуты и играет. Сколько он вчера набегал! Удивительно, как человек в его возрасте может выдавать такой объeм. Правильно говорит Юрий Палыч Сeмин: «50% даeт тренер, но остальные 50% – сам игрок». Он профессионал и должен сам себя держать в форме.

«Барса» прекрасная команда, без вопросов, но «Интер» – более опытная. И этот опыт в данном случае взял верх над молодостью», – сказал Орлов.

  • «Барселона» в этом сезоне уже выиграла Кубок Испании.
  • Также команда может взять Примеру.
  • «Интер» в финале ЛЧ сыграет с «Арсеналом» или «ПСЖ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Локомотив Орлов Геннадий
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1746635264
Помню был молодым, купил билет на стадион Петровский. А оказалось, что этот билет был на трибуны болельщиков локомотива. Как можно проводить параллели между барсой и локомотивом? Я тогда отжег, а Гена сейчас.
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subbotaspartak
1746640232
Ну так 1 в 1, с первого взгляда...
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