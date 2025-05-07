Орлов выявил схожесть «Барселоны» и «Локомотива»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала «Интер» – «Барселона» (4:3).

«У «Барселоны» сейчас перекос в сторону молодых ребят – почти как у «Локомотива» в России. Понятно, что у нас труба пониже и дым пожиже. Но где «Локомотив» сейчас? Встал. Обязательно нужно сочетание опыта и молодости – это идеальный вариант.

Возможно, таких взрослых бойцов, как Мхитарян, «Барсе» не хватило. Смотрите: Ямалю 18 лет, а Мхитаряну – 36. Конкуренция в средней линии у «Интера» сумасшедшая! Но Генрих выходит с первой минуты и играет. Сколько он вчера набегал! Удивительно, как человек в его возрасте может выдавать такой объeм. Правильно говорит Юрий Палыч Сeмин: «50% даeт тренер, но остальные 50% – сам игрок». Он профессионал и должен сам себя держать в форме.

«Барса» прекрасная команда, без вопросов, но «Интер» – более опытная. И этот опыт в данном случае взял верх над молодостью», – сказал Орлов.