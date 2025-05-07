Воспитанник «Краснодара» Кокарев описал Галицкого двумя словами

Воспитанник «Краснодара» Никита Кокарев ответил на вопросы о владельце клуба Сергее Галицком.

– Хоть ты и не общался с Галицким, как к нему относишься?

– Прекрасно. Сильно уважаю его как человека, как бизнесмена, который построил такую огромную империю. Человек создал такие условия для игроков, чтобы каждый из них дал максимальный выхлоп. В «Краснодаре» дают вообще всю базу.

– Какие у тебя были мысли, когда ты увидел, как выглядел Галицкий на матче с «Динамо» год назад?

– Сильно переживаю из-за его здоровья. Хочется пожелать ему огромного здоровья. Он великий человек, который делает великие вещи, способные менять весь город. Вроде бы сейчас всe лучше.