Реакция Мостового на анонсированное возвращение Абаскаля в Россию

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможное возвращение экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в РПЛ.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.

Ранее испанский специалист ответил на вопрос о желании поработать в России: «Я уже говорил, что моя работа в России не закончена».

Сейчас Абаскаль без работы.

– Абаскаль утверждает, что его карьера в России не завершена и он открыт к предложениям.

– А у него лицензия есть? Как он ее получил, не играя в футбол? Это вот интересно.

– Он считает, что у него высокий потенциал для работы в РПЛ.

– Конечно, у него высокий потенциал. Только кто он такой? До сих пор никто не знает. В Испании уж точно не понимают, кто он такой.

У нас еще кто-то узнал о нем. Это смешно. Кого мы только не видели у нас!