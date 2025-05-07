Несколько фанатов «Интера» ушли с матча против «Барсы» при 2:3 и потом попытались вернуться, но их не пустили

Не все болельщики «Интера» смогли правильно отреагировать на счет 2:3 во время ответного матча 1/2 финала ЛЧ против «Барселоны» (4:3).

Группа фанатов миланцев ушла со стадиона после гола Рафиньи на 87-й минуте.

На 90+3 минуте «Интер» сравнял счет и перевел встречу в дополнительное время. Болельщики пытались вернуться на трибуны, но их не пустила служба безопасности.