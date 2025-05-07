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Новая информация о переговорах «Спартака» и Станковича по контракту

7 мая, 13:57
26

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров поделился информацией о переговорах «Спартака» и главного тренера Деяна Станковича по новому контракту.

«С контрактом Станковича не всe так просто. Многое будет зависеть от результата в Кубке.

Изначально клуб дал Деяну двухлетний контракт, продлевать его сейчас вообще нет никакой необходимости. В случае, если «Спартак» завалит начало следующего сезона, уволить серба с новым контрактом будет намного сложнее и точно дороже», – написал Алланазаров.

  • Сербский тренер возглавил «Спартак» летом.
  • Клуб вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом».
  • В чемпионате «Спартак» занимает 4-е место с 51 очком после 27 туров.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (26)
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oyabun
1746615894
Вот не надо только торопиться. Неужели продление контракта с Абаскалем ничему не научило?
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СильныйМозг
1746615936
Станковичу, нужно требовать утройнение зарплаты! Мясные лохи заплатят! :)))
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Иван Петров 1986
1746616162
Что сейчас об этом балаболить, ему еще год работать.
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FROLL007
1746616996
Ссаная тряпка приготовлена! Гыгыгы
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SLADE2019
1746617099
Пусть продолжает работать, ведь на его место непонятно кого будут брать. Другое дело, что он затеял глобальную распродажу (раздачу, как будет угодно) игроков, следовательно будут нужны покупки, хотим мы этого или не хотим. А приобретают по его советам, нельзя сказать, что уж очень хороших игроков. Таким образом, руководству клуба есть над чем репы чесать. Но эти могут такого начесать! По моему мнению, плюсов, чтобы его оставить больше, чем минусов.
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aaaaahhhh
1746618230
бла-бла-бла...
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Каратель помойников
1746621635
А Лукойл то знает,что ведёт переговоры? Или это всё вымыслы шурнашлюх и питорских сикелух
Ответить
САДЫЧОК
1746621687
Гнать его надо! Это не тренер.Отличный футболист был, но видимо в падлу ему было обучаться тренерскому делу.
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NewLife
1746624406
Я так себе и представляю: идут переговоры со Станковичем, и в углу комнаты на корточках сидит этот тип Алла(как его) и слушает)))))
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Эльхан-Алиев-google
1746657660
Надо увольнять однозначно
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