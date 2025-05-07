Новая информация о переговорах «Спартака» и Станковича по контракту

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров поделился информацией о переговорах «Спартака» и главного тренера Деяна Станковича по новому контракту.
«С контрактом Станковича не всe так просто. Многое будет зависеть от результата в Кубке.
Изначально клуб дал Деяну двухлетний контракт, продлевать его сейчас вообще нет никакой необходимости. В случае, если «Спартак» завалит начало следующего сезона, уволить серба с новым контрактом будет намного сложнее и точно дороже», – написал Алланазаров.
- Сербский тренер возглавил «Спартак» летом.
- Клуб вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом».
- В чемпионате «Спартак» занимает 4-е место с 51 очком после 27 туров.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова