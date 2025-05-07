Ямаль дал обещание фанатам «Барселоны» после вылета от «Интера»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Интера».
«Мы выложились по полной – в этом году не получилось, но мы вернeмся, не сомневайтесь.
Кулес, мы не остановимся, пока не поставим этот клуб на его законное место – на вершину. Я сдержу своe обещание и привезу этот трофей в Барселону; мы не остановимся, пока не добьeмся этого», – сказал Ламин.
- «Барселона» в этом сезоне уже выиграла Кубок Испании.
- Также команда может взять Примеру.
- «Интер» в финале ЛЧ сыграет с «Арсеналом» или «ПСЖ».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо