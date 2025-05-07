Глушаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита» за 3 тура до конца сезона.

Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«В принципе, у «Краснодара» сейчас будут тяжелые матчи, с тем же «Динамо» в последнем туре.

Но я думаю, что они все же должны выиграть чемпионство и не дотянуть до последнего матча, не повторив историю, которая была в прошлом сезоне.

«Краснодар» объективно больше заслуживает чемпионство, так как на всей дистанции прошел ровно», – сказал Глушаков.