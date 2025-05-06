В «Ростове» отреагировали на интерес «Краснодара» к Осипенко и Комличенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о желании «Краснодара» купить защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко.

«Без комментариев. Если у них есть какие-то намерения, то лучше к ним обращайтесь. Планы «Краснодара» с нами никак не связаны», – заявил Рыскин.