В «Ростове» отреагировали на интерес «Краснодара» к Осипенко и Комличенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о желании «Краснодара» купить защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко.
«Без комментариев. Если у них есть какие-то намерения, то лучше к ним обращайтесь. Планы «Краснодара» с нами никак не связаны», – заявил Рыскин.
- Зимой «Краснодар» не смог договориться о покупке Осипенко за 4 млн евро. «Ростов» требовал 6 млн.
- Комличенко – воспитанник краснодарского клуба.
- На нападающего также претендует «Локомотив».
Источник: «Спорт-Экспресс»