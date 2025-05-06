«Бавария» хочет сделать второго бомбардира Бундеслиги дублером Кейна

«Бавария» ищет нового нападающего, который мог бы подменять 31-летнего Гарри Кейна.
Мюнхенскому клубу нравится Патрик Шик из «Байера».
Леверкузенцы оценивают игрока в 25 миллионов евро, но могут не отпустить его в «Баварию», чтобы не усиливать конкурента.
- В этом сезоне Бундеслиги Шик забил 19 голов в 28 матчах.
- Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Кейна (23 мяча).
- Рыночная стоимость чешского форварда – 27 млн евро.
- Сообщалось, что на него претендует «Манчестер Юнайтед».
Источник: Sport Bild