«Бавария» хочет сделать второго бомбардира Бундеслиги дублером Кейна

«Бавария» ищет нового нападающего, который мог бы подменять 31-летнего Гарри Кейна.

Мюнхенскому клубу нравится Патрик Шик из «Байера».

Леверкузенцы оценивают игрока в 25 миллионов евро, но могут не отпустить его в «Баварию», чтобы не усиливать конкурента.