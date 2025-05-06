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  • «Бавария» хочет сделать второго бомбардира Бундеслиги дублером Кейна

«Бавария» хочет сделать второго бомбардира Бундеслиги дублером Кейна

6 мая, 21:56

«Бавария» ищет нового нападающего, который мог бы подменять 31-летнего Гарри Кейна.

Мюнхенскому клубу нравится Патрик Шик из «Байера».

Леверкузенцы оценивают игрока в 25 миллионов евро, но могут не отпустить его в «Баварию», чтобы не усиливать конкурента.

  • В этом сезоне Бундеслиги Шик забил 19 голов в 28 матчах.
  • Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Кейна (23 мяча).
  • Рыночная стоимость чешского форварда – 27 млн евро.
  • Сообщалось, что на него претендует «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Байер Бавария Кейн Гарри Шик Патрик
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