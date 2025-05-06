Канчельскис не согласился с изменившейся риторикой по Соболеву

Андрей Канчельскис продолжает считать, что Александр Соболев не оправдывает ожиданий в «Зените».

Прошлым летом игрока купили у «Спартака» за 10 млн евро.

Соболев сделал дубль в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» и принес волевую победу «Зениту» со счетом 2:1.

«Что значит забитые голы раскрепостят? Нападающий и должен забивать, он для этого на поле выходит. А то раскрепощать, закрепощать – какая разница.

Будет забивать – будет играть. Всe очень просто. Просто смешно говорить о каком-то раскрепощении после гола. Интересные отговорки.

Кантона и Батистута у нас по 25-27 голов забивали, ничего не говорили. А тут два гола и сразу раскрепостится. Вот это красавцы, молодцы! Хорошие рассказы.

Три гола в РПЛ – это слабый результат. Соболев сам это понимает. Какой же это нападающий тогда? Я правым полузащитником 14 забивал за сезон в АПЛ. Что вы мне сейчас рассказываете, что три гола забил и раскрепостится.

Да не может быть такого! Забил бы 20, тогда бы я сказал: «Вот это нападающий». Как вообще самим нападающим, которые три гола забивают? Не хочу никого обвинять, но так не бывает, что забил три гола и считаешься крутым нападающим», – заявил Канчельскис.