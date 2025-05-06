В Испании сообщили, когда «Реал» объявит об уходе Анчелотти

«Реал» согласовал с Карло Анчелотти дату, когда будет объявлено о прекращении сотрудничества между ними.

Клуб подтвердит уход итальянского тренера в воскресенье, 11 мая, после гостевого матча с «Барселоной».

При этом результат Эль Класико никак не повлияет на уже принятое решение.

У «Реала» будет две домашние игры в Примере – с «Мальоркой» (14 мая) и «Сосьедадом» (25 мая). На одной из них Анчелотти попрощается с болельщиками на «Сантьяго Бернабеу».

Затем тренер возглавит сборную Бразилии и будет руководить новой командой в июньских матчах отбора ЧМ-2026.